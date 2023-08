Jorge Maciel conduz Valenciennes à primeira vitória da época na Ligue 2 francesa

O Valenciennes, clube cujo treinador é o português Jorge Maciel, venceu por 1-0, este sábado, no terreno do Rodez, em jogo da 4.ª jornada da Ligue 2 francesa.O único golo da partida foi apontado por Aymen Boutoutaou, médio argelino de 22 anos, logo aos seis minutos.Esta foi a primeira vitória do Valenciennes na presente edição do segundo escalão do futebol francês. Depois das duas derrotas sofridas nas duas primeiras jornadas, a equipa de Jorge Maciel somou um empate na 3.ª jornada e, agora, atingiu os quatro pontos, o que lhe permite chegar-se ao lote de equipas que segue no 13.º posto da classificação.O treinador português, de 37 anos, acaba de iniciar a sua carreira como líder de equipa técnica, tendo sido adjunto, entre outros, no Arouca, Rio Ave, Nantes, Celta, nos sub-23 do Benfica e no Lille, onde foi campeão em 2020/21. Jorge Maciel, aliás, deixou a equipa técnica de Paulo Fonseca no fim da temporada passada.