Jorge Maciel deixa equipa técnica de Paulo Fonseca e assume liderança do Valenciennes

Jorge Maciel vai assumir o comando do Valenciennes, equipa do segundo escalão do futebol francês. O técnico que estava integrado na equipa técnica do Lille, liderada por Paulo Fonseca, já assumiu publicamente que ia deixar aquele emblema. Fê-lo para voltar a assumir os destinos de uma equipa, o que não acontece desde a formação Sub-23 do Benfica, na época 2019/20."Se a experiência foi ótima, acabou de uma forma que engrandece a todos. Muito obrigado ao Paulo Fonseca pela compreensão e incentivo, mais uma vez um exemplo! Um muito obrigado também ao presidente Olivier Letang e a toda a direção pela compreensão do meu desejo, pela disponibilidade e pela descrição", escreveu o treinador nas redes sociais.sabe que o destino de Jorge Maciel será o Valenciennes, equipa que terminou a última época no 16.º lugar do segundo escalão do futebol francês, uma posição acima dos lugares de despromoção.