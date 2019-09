Jornalista brasileiro revela o insólito castigo que o líder do PSG 'sonha' aplicar a Neymar

O jornalista brasileiro Jorge Nicola, da ESPN Brasil, revelou que a decisão de rejeitar a última investida do Barcelona por Neymar foi tomada por Nasser Al-Khelaifi, o presidente do Paris SG, não passou de uma... birra. É que, segundo o comentador brasileiro, que citou um empresário próximo do processo como fonte, Al-Khelaifi está cada vez mais farto do brasileiro e até tem na sua cabeça um castigo insólito que sonhava aplicar ao avançado.

"O sonho do Nasser era fazer o Neymar ficar a correr em volta do campo até o contrato acabar. Ele está revoltado com o Neymar, porque o PSG fez tudo para por ele, aceitando um salário de 91,5 milhões de euros por temporada, suportando uma uma série de exigências e mordomias e, em troca, o Neymar forçou a barra para sair do clube", explicou o jornalista em questão, que na mesma declaração revelou que a última proposta culé foi de 150 milhões de euros, mais os passes de Dembélé e Rakitic.