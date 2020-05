José Fonte aponta aos grandes

José Fonte ainda tem um ano de contrato com o Lille, mas já pensa no futuro e, apesar de confessar que tem o Sporting "no coração", não descarta a possibilidade de prosseguir a carreira em qualquer um dos três grandes em Portugal.

"O Sporting, sendo o clube que me formou e onde cresci, tem sempre espaço no coração. Sinto-me feliz e acarinhado no meu clube, mas no futebol tudo é possível e é sempre prestigiante jogar no Sporting, Benfica ou FC Porto", afirmou o internacional português numa entrevista concedida na página de Facebook da Eleven Sports.

O central, de 36 anos, também abordou a Seleção Nacional, confirmando que a conquista do Euro’2016 foi "o momento mais alto da sua carreira", e confessou a sua surpresa quando foi chamado por Fernando Santos. "Aos 31 anos, a esperança estava a diminuir, sobretudo devido à chegada do míster Fernando Santos, que me tinha dispensado no Sporting e no Benfica. Mas o míster Fernando Santos mostrou toda a sua grandeza", sublinhou.