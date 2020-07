José Fonte descarta a ‘reforma’

A cumprir a segunda temporada no Lille, e apesar dos 36 anos, José Fonte ainda não pensa na despedida dos relvados. Em entrevista ao ‘L’Équipe’, o central português projetou o futuro e até equaciona prolongar a ligação ao clube francês, com o qual tem contrato até junho de 2021. "Sinto-me bem e ainda quero jogar por mais uns dois, três anos. No final de cada temporada analiso as minhas prestações e chego à conclusão de que ainda sou capaz. Também levo uma vida saudável fora do futebol, o que ajuda. Por agora, posso dizer que o momento de pendurar as botas ainda está longe", atirou.