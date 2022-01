José Fonte e Renato Sanches falham penáltis e Lille é afastado da Taça de França

O Lille foi esta terça-feira afastado nos 16 avos de final da Taça de França ao perder (2-2, 3-4 pen.) na deslocação ao terreno do Lens, onde alinha o português David Costa.

Os atuais campeões nacionais franceses, que alinharam com Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches de início, arrancaram melhor a partida, com o jovem belga Amadou Onana a bisar em apenas cinco minutos (28' e 33'). A vantagem de dois golos assentava bem ao Lille ao intervalo, mas na segunda parte tudo mudou. Com a obrigatoriedade de correr atrás do resultado e da eliminatória, o Lens lançou três jogadores nos primeiros 20 minutos, com o médio-ofensivo luso David Costa a ser um dos eleitos à saída.





Cinco minutos após as primeiras alterações na equipa, deu-se o golo do Lens, com autoria de Fofana (67'). A formação anfitriã apertava o cerco ao campeão e foi já, no período de descontos, aos 90+5', que chegou à igualdade, novamente por Fofana, levando o encontro para os penáltis.

Na marcação das grandes penalidades, o Lens acabou por levar a melhor, falhando apenas uma das cinco execuções. Já o Lille falhou duas vezes, pelos pés dos internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches, que ficam diretamente ligados à eliminação da equipa.