José Fonte entende corte no Lille

O internacional português José Fonte mostrou-se compreensivo com a redução salarial imposta aos jogadores. "Os capitães tiveram uma conversa com o presidente e o diretor financeiro do Lille. Os clubes estão a ser afetados e o presidente foi claro: disse que pode continuar a pagar, mas que no próximo mês vai ter de reduzir os salários dos jogadores e dos trabalhadores. O dinheiro não entra e nós, jogadores, temos de entender. Os cortes acabam por ser normais e lógicos", referiu o português. No entanto, há jogadores e clubes em França que atravessam dificuldades, pelo que os cortes têm de ser ponderados. "Temos de saber se os clubes podem fazer isso, porque há jogadores que não recebem bem. Se levarem cortes de 30 ou 50%, vão passar dificuldades. Temos de discutir a situação com o Sindicato e com advogados. Temos de encontrar soluções adequadas para todos."