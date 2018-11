José Fonte promovido a capitão do Lille

Chegou (em julho), viu e já é capitão. Christophe Galtier, treinador do Lille, revelou ontem que José Fonte usará a braçadeira amanhã no terreno do Nice. "Na ausência de Adama Soumaoro, é o José Fonte que vai herdar a braçadeira de capitão", anunciou o francês, timoneiro do vice-líder do campeonato, justificando a opção no internacional português de 34 anos. "O José Fonte é indispensável dentro do balneário. Ele procura transmitir tudo aquilo que aprendeu. Partiu de baixo como jogador e chegou a campeão europeu e partilha o profissionalismo e prazer de vencer", elogiou Galtier.