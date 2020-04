José Fonte: «Seria uma falta de respeito pelos franceses se a Ligue 1 não voltasse»

José Fonte, capitão do Lille, já só pensa no regresso do campeonato. Em entrevista à 'RMC Sports', o internacional português lembra que tal como os outros trabalhadores, os jogadores de futebol também têm de regressar ao seu posto de trabalho.





"Vamos cumprir o que as autoridades nos dizem, mas, para a equidade da Ligue 1, é importante terminar este campeonato. Esse é o nosso trabalho. A situação não é fácil e existem riscos. Mas somos jogadores profissionais e estamos acostumados a correr riscos. Todos os dias enfrentamos isso. Podem haver lesões e muitas outras coisas nas nossas carreiras", explicou o defesa.A França prepara o regresso progressivo à normalidade a partir de 11 de maio, data em que termina o estado de emergência."Penso que seria uma falta de respeito pelos franceses se a maioria da população voltasse ao trabalho e os jogadores de futebol não. Seria mau sinal", refere José Fonte, de 36 anos.