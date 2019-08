Jovem angolano do Rennes já agita mercado internacional

Figura neste início de temporada em França, especialmente pela sua exibição diante do Paris SG , o jovem médio Eduardo Camavinga, do Rennes, já estará a ser seguido de forma muito atenta por Arsenal e Tottenham, segundo revela o 'L'Equipe'. De acordo com o diário francês, ambos os clubes londrinos até terão apresentado propostas no decurso do mercado de verão pelo jovem angolano de 16 anos, mas ambas foram recusadas pelo Rennes.Para lá do duo londrino, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona e Bayern Munique também estão de olho no jovem médio centro natural de Miconge, na província de Cabinda.