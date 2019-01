Jovem guarda-redes do Monaco a caminho de reforçar o Rennes

O jovem guarda-redes Loic Badiashile, de 20 anos, vai ser emprestado ao Rennes até final da tempoarada, segundo avança esta quinta-feira o jornal francês 'L'Equipe'.Esta temporada, o guardião alinhou por quatro vezes na equipa principal do Monaco, tendo sido protagonista do apuramento da equipa para as meias-finais da Taça de Liga. Já na terça-feira, o Monaco foi afastado da competição ao perder, nos penáltis, diante do Guingamp.De acordo com o diário francês, Badiashile, que terá chegado esta quinta-feira à Bretanha, é cedido a título de empréstimo até ao final da época, com opção de compra.