Jovem morre após injeção e família processa clube por "homicídio involuntário"

A família de Samba Diop, jogador formado nos franceses do Le Havre, que morreu aos 18 anos em 2018, apresentou uma queixa por "homicídio involuntário", após o jovem ter recebido uma injeção de um anti-inflamatório na anca, segundo informou, esta segunda-feira, o Ministério francês, em notícia citada pela imprensa francesa.





"Este não é um elemento novo na investigação, mas a denúncia evoca, antes da morte do jovem, a injeção de um medicamento anti-inflamatório para tratar de uma tendinite na anca", afirmou François Gosselin, procurador da República de Le Havre, em declarações à AFP.De referir ainda que a denúncia, registada no passado dia 16, "refere-se ao clube HAC e a várias pessoas do clube", com o objetivo de apurar a verdadeira causa da morte de Samba Diop. "Será uma questão de verificar se as responsabilidades podem estar relacionadas com a morte", concluiu Gosselin.