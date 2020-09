Juan Bernat com rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo

O Paris SG revelou esta quinta-feira que Juan Bernat sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão ocorrida no encontro dos parisienses frente ao Metz (1-0).





O lateral-esquerdo espanhol junta-se a Thilo Kehrer, Marco Verratti e Kylian Mbappé entre os nomes que constam no boletim clínico do clube.Na nota publicada no site oficial, o Paris SG promete para os próximo dias mais dados sobre a lesão de Juan Bernat, sendo ainda desconhecido o tempo de paragem do futebolista.