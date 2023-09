Kanté e Pogba fora da seleção francesa: «Saíram ambos de um ano quase em branco»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kanté e Pogba, figuras habituais nas convocatórias da França nos últimos anos, não foram chamados por Deschamps para os confrontos frente à Irlanda (qualificação para o Euro’2024 a 7 de setembro) e Alemanha (particular a 12 de setembro). "Saíram ambos de um ano quase em branco", justificou o selecionador, referindo-se às graves lesões sofridas pelos médios na última época. Lucas Hernández, defesa que sofreu uma rotura de ligamentos no Mundial, regressa às opções. Kamara, médio do Aston Villa, também foi chamado.