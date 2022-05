Karembeu: «Messi não pode ser assobiado pelas pessoas, precisa de carinho»

Lionel Messi sagrou-se campeão francês pelo Paris Saint-Germain mas mostrou números de golos e assistências abaixo do esperado e por comparação aos que foi tendo no Barcelona nas épocas anteriores. Os adeptos parisienses assobiaram o astro argentino em alguns momentos dos últimos encontros mas Christian Karembeu, campeão do Mundo pela seleção francesa, pede outra compreensão em relação ao seis vezes Bola de Ouro.

"Quando Messi o joga e onde quer que ele vá, qualquer estádio está sempre cheio. Acontece aqui também em França. O Messi é mais do que um jogador. Em França temos de respeitar mais este homem porque ele atrai as pessoas. É muito importante. O Messi nunca pode ser assobiado porque ele é um craque. É um erro dos adeptos porque o Messi precisa sempre de carinho e se o público lhe oferecer carinho, ele vai acabar por se destacar", constatou em declarações à Radio Villa Trinidad.O antigo médio garantiu que 'La Pulga' "tem que ser designada como o líder do grupo". "Se o deixarem liderar, orientar e cuidar do grupo, eles vão sempre vencer, mas têm de deixá-lo ser o líder. O Messi tem de ser o líder para que o futebol se destaque nele. Foi o que nós vimos em 20 anos no Barcelona. Não podemos mudar isso", atirou.Karembeu fez ainda uma comparação do que aconteceu na seleção francesa com o que sucedeu na congénere argentina. "Benzema e Mbappé são incríveis juntos. Eles jogam muito bem, procuram-se sempre e, acima de tudo, têm sucesso. Vimos isso na Liga das Nações. Quando jogam sempre juntos é um perigo para os adversários. Quando vejo Benzema e Mbappé jogarem juntos lembram-me o Maradona e o Burruchaga", afirmou.