Keylor Navas falha meias-finais da Liga dos Campeões

Keylor Navas será ausência certa no Paris Saint-Germain no encontro das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do RB Leipzig. A informação foi, este domingo, avançada pela 'RMC Sport', afirmando que o guarda-redes costa-riquenho - que foi fundamental na qualificação dos parisienses para esta fase da prova - não irá recuperar da lesão contraída à passagem do minuto 70 do jogo com a Atalanta, nos 'quartos' da Champions.

Sergio Rico deverá ser o guarda-redes titular para o encontro decisivo diante dos alemães.