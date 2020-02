Koulibaly pode reforçar PSG este verão

O central senegalês Koulibaly é um dos alvos do PSG para o próximo mercado de transferências para render Thiago Silva no eixo defensivo da formação parisiense e o atual jogador do Nápoles pode estar cada vez mais próximo de reforçar a formação de Tuchel. De acordo com o jornal francês 'Le Parisien', o defesa de 28 anos já terá mesmo comprado um luxuoso apartamento em Paris, de cerca de 4 milhões de euros, e pode sair de Itália no próximo verão.





O Nápoles exige cerca de 75 milhões de euros para se libertar do defesa-central.