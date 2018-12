Lamouchi despedido do Rennes

O Rennes, 14.º classificado da liga francesa, despediu esta segunda-feira o treinador Sabri Lamouchi, na sequência da derrota caseira sofrida no domingo com o Estrasburgo, por 4-1, anunciou o clube no site oficial.Em comunicado, o clube francês anunciou que "Julien Stéphan, treinador da equipa de reservas, será responsável pela equipa profissional durante este período".Lamouchi, antigo internacional gaulês, de 47 anos, que também orientou a seleção da Costa do Marfim e o El Jaish, do Qatar, assinou pelo Rennes no início da temporada passada, na qual obteve o quinto lugar no campeonato e a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.Nesta época, o Rennes ganhou quatro jogos nas 15 jornadas já disputadas, empatando cinco e perdendo as restantes seis partidas, perfazendo um total de 17 pontos, apenas quatro acima da zona de despromoção.