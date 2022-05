Leautey deixa Gil Vicente e assina pelo Amiens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Antoine Leautey, ex-Gil Vicente, assinou por três temporadas com o Amiens, informou esta sexta-feira o clube francês do segundo escalão do futebol daquele país.

O jogador gaulês, de 26 anos, alinhou nas duas últimas épocas na equipa de Barcelos, pela qual fez 56 jogos e marcou três golos.

Leautey volta agora a França para jogar no Amiens, que terminou a época no 14.º lugar da 'Ligue 2'.