Leboeuf atira-se a Neymar: «Se fosse no meu tempo acabaria todos os jogos na enfermaria»

Frank Leboeuf, ex-internacional francês, campeão do Mundo em 1998 e da Europa em 2000, mostrou-se indignado com o comportamento de Neymar em campo e criticou duramente o brasileiro devido às suas constantes simulações."Estamos a falar de um dos melhores jogadores do Mundo, mas vê-lo assim é embaraçoso. Se continuar assim, não vão recordar-se do grande jogador que é mas sim por estas situações", disse.E a apreciação negativa continuou: "Se fosse árbitro não assinalaria faltas sobre ele, já que três em quatro lances são filmes que ele faz. Isto esgota e perturba os jogadores. Tenho pena de dizer isto, mas se Neymar tivesse jogado no meu tempo, terminaria todos os jogos na enfermaria, por simular tanto. Nunca vi Mané, Firmino, Mbappé ou Cavani fazerem o que ele faz, e fez o mesmo no Mundial. Mas quando vai parar?."Este domingo o PSG desloca-se ao reduto do Bordéus para disputar a 15.ª jornada da liga francesa. O clube parisiense é líder com um total de 42 pontos, mais 13 pontos do que o 2.º classificado, o Montpellier.