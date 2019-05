Lens e Dijon empatam na primeira mão do 'playoff' de manutenção em França

O Lens, do segundo escalão, e o primodivisionário Dijon empataram esta quinta-feira a um golo na primeira mão do 'play-off' de manutenção na Liga francesa de futebol.Jean-Ricner Bellegarde deu vantagem ao Lens, aos 49 minutos, mas o sul-coreano Kwon Chang-hoon fez o golo do empate aos 81.O Dijon foi 18.º na Liga francesa, à frente de Caen e Guingamp, que desceram diretamente, enquanto o Lens foi quinto na II divisão, chegando ao 'play-off' depois de afastar o Paris FC e o Troyes, treinado pelo português Rui Almeida.A segunda mão está marcada para domingo, em Dijon.