Lens empata com Montpellier e falha assalto ao pódio em França

O Lens empatou 1-1 este sábado em Montpellier, em jogo da 25.ª jornada da Liga francesa de futebol, e falhou o assalto ao pódio do campeonato, podendo ver fugir o Mónaco no terceiro lugar.

Fulgini adiantou os forasteiros logo aos quatro minutos, mas Maouassa empatou, aos 59, e resgatou um ponto para a equipa da casa, que agora é 14.ª classificada, com 27 pontos, oito acima da zona de despromoção, após três jogos seguidos a pontuar.

Quanto ao Lens, em que David Pereira da Costa foi aposta a partir dos 78 minutos, o empate faz com que nas últimas seis partidas para o campeonato, tenham ganhado apenas uma, derrapando para quarto, com 50.

Os mesmos 50 tem o Mónaco, que só joga no domingo, na receção ao Nice, e é terceiro classificado, podendo solidificar o último lugar do pódio. O Paris Saint-Germain lidera, com 57, contra 52 do Marselha, segundo.

Antes, o Lyon reforçou as aspirações europeias, sob o comando do capitão e guarda-redes Anthony Lopes, ao voltar às vitórias em casa do lanterna-vermelha Angers, com tentos de Mendes (38), Sarr (80) e Barcola (90), anulando um golo de Sima (87) para a equipa da casa.

O conjunto orientado por Laurent Blanc é oitavo, com 38 pontos, a seis dos lugares europeus, enquanto o Angers é 20.º e último, com 10, os mesmos que dista da zona de permanência.

No domingo, o jogo grande da jornada opõe o Paris Saint-Germain ao Marselha, pelas 19:45, numa ronda que abriu na sexta-feira com a vitória do Lille, de Paulo Fonseca, ante o Brest (2-1).