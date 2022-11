Lens encurta distância para o líder PSG com quarto triunfo seguido em Angers

O Lens logrou este sábado a quarta vitória consecutiva na Liga francesa de futebol, ao triunfar no terreno do lanterna-vermelha Angers, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada, para ficar provisoriamente a dois pontos do líder Paris Saint-Germain.

Wesley Said, aos 20 minutos, e o argentino Facundo Medina, aos 50, marcaram para a equipa do médio português David da Costa, que jogou até aos 72, antes de o esloveno Miha Blazic reduzir o marcador aos 86, sem evitar a quinta derrota seguida dos scoists.

O Lens consolidou a segunda posição da Ligue 1, com 33 pontos, dois abaixo do Paris Saint-Germain, que visita no domingo o Lorient, quarto colocado, com os mesmos 27 do Rennes, adversário no mesmo dia do Lille, comandado pelo português Paulo Fonseca.

Se o conjunto de Franck Haise chegou à 10.ª vitória na prova, o Angers completou uma dezena de derrotas, seis das quais consecutivas, e continua no 20.º e derradeiro posto, com oito pontos, a quatro da zona de manutenção, agora sem a companhia do Ajaccio.

Na primeira das duas partidas do dia, o clube da ilha de Córsega terminou uma série de três jogos sem vencer e duas derrotas seguidas com uma reviravolta em casa sobre o Estrasburgo, por 4-2, num embate entre formações inseridas em zona de despromoção.

Jean Bellegarde (seis minutos) e Kévin Gameiro (17) adiantaram os visitantes, mas dois penáltis batidos pelo argelino Youcef Belaili (33 e 40), que ainda falhou outra conversão (63), e os tentos de Mounaim El Idrissy (34) e Ryad Nouri (45+2) alteraram o desfecho.

O Ajaccio subiu ao 17.º lugar, com 11 pontos, justamente por troca com o Estrasburgo, que vinha de dois empates e não ganha há três encontros, seguindo em 18.º, com 10.

A 14.ª jornada, penúltima antes da paragem da Ligue 1 para o Mundial2022, arrancou na sexta-feira com um empate entre Troyes e o promovido Auxerre (1-1), no qual Gaëtan Perrin respondeu ao golo marcado pelo médio português Rony Lopes para os anfitriões.

O Troyes, que contou com Rony Lopes durante 60 minutos e o compatriota Abdu Conté até aos 79, subiu à condição à 12.ª posição, com 14 pontos, um acima do Auxerre, 14.º.