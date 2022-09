Lens fica-se pelo pódio da Liga francesa, liderada por PSG e Marselha

O Lens, com um empate 1-1 na visita ao Reims, ficou-se este domingo pelo terceiro lugar da Liga francesa de futebol, a dois pontos dos líderes, Paris Saint-Germain e Marselha, triunfadores nesta sexta jornada do campeonato.

Os forasteiros, com o médio português David Costa até ser substituído aos 70', viram-se em desvantagem no minuto seguinte, com o golo de Balogun, mas Openda, aos 82', estabeleceu o empate final.

No sábado, os adversários de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, respetivamente o campeão gaulês, Paris Saint-Germain, e a equipa marselhesa venceram os seus compromissos, somando 16 pontos, graças a triunfos em visitas ao Nantes (13.º), por 3-0, e ao Auxerre (12.º), por 2-0.

O Lyon recebera e goleara o Angers (19.º), por 5-0, e encontra-se no quarto posto, a um ponto do Lens e a três do 'duo' da frente, mas com um jogo ainda em atraso.

Hoje, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, regressou aos triunfos no campeonato, ao vencer por 3-1 na visita ao Montpellier (sétimo), seguindo na quinta posição, a seis pontos do topo e com os mesmos 10 do Lorient, que ganhou na visita ao lanterna-vermelha Ajaccio, por 1-0.

Os 'dogues' sofreram um golo dos anfitriões, por intermédio de Elye Wahi, aos 20 minutos, mas conseguiram dar a volta ao mercador com um 'bis' do canadiano Jonathan David, aos 41' e 90'+4, e um tento do inglês Angel Gomes, aos 57'.

A equipa do Montpellier jogou toda a segunda parte com menos um elemento, uma vez que o avançado Germain foi expulso aos 45'+2. No lado do Lille, os defesas José Fonte e Tiago Djaló foram titulares, enquanto o médio André Gomes entrou na segunda parte.

Além do 20.º e último classificado, Ajaccio, também Angers e Estrasburgo (18.º) continuam sem vencer no campeonato, apesar de este último ter empatado hoje 1-1 na visita ao Brest (17.º).

Num encontro atrasado pelo desmaio de um dos membros da equipa de arbitragem, o médio português Rony Lopes assistiu para o golo inaugural do Troyes (11.º), em casa frente ao Rennes (nono), mas viria a ser substituído aos 61 minutos, após os visitantes chegarem ao empate, aos 48.

O Mónaco venceu o derbi da Côte d'Azur, em visita ao Nice (16.º), por 1-0, e segue na 10.ª posição.