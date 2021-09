Lens surpreende Marselha e ascende à segunda posição da Ligue 1

O Lens venceu este domingo por 3-2 em casa do Marselha, para a oitava jornada, e ascendeu à segunda posição da liga francesa, liderada de forma folgada pelo Paris Saint-Germain, destronando o seu adversário.

O Marselha, que caiu para a terceira posição e falhou a aproximação ao Paris Saint-Germain, ainda recuperou de uma desvantagem de dois golos, empatando a 2-2 antes do intervalo, mas o Lens sentenciou o encontro na segunda parte.

Florian Sotoca, a marcar aos nove minutos e a assistir para os golos do polaco Przemyslaw Frankowski, aos 27', e Wesley Said, aos 71, foi o jogador em evidência na formação do Lens, que apresentou a titular o português David Costa.

O Lens, com 15 pontos - a nove do líder Paris Saint-Germain -, segue, no entanto, provisoriamente na segunda posição da liga gaulesa, uma vez que tanto o Marselha, terceiro com 14, como o Nice, quarto com 13, têm um jogo em atraso.

Após um início de época prometedor, o Angers continua a perder fulgor e empatou 1-1 no recinto do Troyes, somando o quarto jogo consecutivo na liga francesa sem vencer.

O Troyes, que ocupa o 17.º lugar, com seis pontos, chegou à vantagem por Mama Baldé (1-0), aos 22 minutos, mas o Angers, quarto, com 13, empatou por Thomas Mangani (1-1), aos 65', na conversão de uma grande penalidade.

O Mónaco, com o português Gelson Martins a titular, venceu por 3-1 em casa do Clermont, que até marcou primeiro pelo guineense Mohamed Bayo, aos sete minutos, com golos de Ben Yedder, aos 25', Kevin Volland, aos 48', e Sofiane Diop, aos 90'+1.

Com os três pontos conquistados, o Mónaco ocupa o oitavo posto da liga gaulesa, com 11, enquanto o Clermont é 15.º, com nove, mas com seis de vantagem para o lanterna-vermelha Saint-Étienne.

O Reims venceu por 3-1 na receção ao Nantes, com golos do belga Thomas Foket, aos 51 minutos, e de Hugo Ekitiki, aos 72' e 78'. O Nantes, que vinha de dois triunfos seguidos, marcou pelo nigeriano Moses Simon, aos 62 minutos.

Os dois clubes seguem agora irmanados na tabela classificativa, ambos com 10 pontos, sendo que o Nantes é 10.º e o Reims é 11.º.

Bordéus e Rennes empataram a 1-1, seguindo na 16.º e 13.º posições, respetivamente com sete e nove pontos, e o Metz alcançou o primeiro triunfo ao impor-se por 2-1 em casa do Brest.

O Metz segue no 18.º posto, com seis pontos, lugar que dá acesso ao playoff de permanência, e o Brest ocupa o 19.º e penúltimo, com quatro.