Lens tropeça em casa do Troyes e pode perder terreno para o PSG

O Lens desaproveitou este sábado a oportunidade de igualar, à condição, o Paris Saint-Germain na liderança da Liga francesa de futebol, ao ser travado na visita ao Troyes com um empate 1-1, na 20.ª jornada.



Com o avançado português Rony Lopes a titular, o Troyes adiantou-se no marcador aos 50 minutos, com golo do jovem defesa Yasser Larouci.

O Lens, que contou com o médio David Costa a partir dos 62 minutos, parecia ir sofrer a segunda derrota no campeonato, mas ainda resgatou um ponto, aos 88 minutos, com tento do médio Adrien Thomasson, contratado este mês ao Estrasburgo, que saltou do banco aos 72.

O Lens soma agora 45 pontos, menos dois do que o Paris Saint-Germain, que domingo recebe o Reims, 11.º, no Parque dos Príncipes.

Esta noite, o Marselha, com 42 pontos, pode igualar o Lens caso vença em casa o Mónaco, quarto com 37.