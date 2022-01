Lens vence e impede Rennes de ascender ao terceiro lugar do campeonato

O Lens venceu este sábado em casa o Rennes, por 1-0, com o único golo do jogo apontado por Wesley Said aos 89 minutos, que leva os visitantes a falharem o 'assalto' ao terceiro posto da Liga francesa de futebol.



No único jogo do dia da 20.ª jornada da Ligue 1, após o adiamento do Lille-Lorient por causa da pandemia de covid-19, os anfitriões fizeram valer o tento tardio de Said para conquistar os três pontos, dando um pulo para o sexto lugar com 30 pontos, enquanto o Rennes é quarto com 31 pontos.

Os três primeiros classificados, Paris Saint-Germain (46 pontos), Marselha (36) e Nice (33), ainda não entraram em ação nesta ronda.