Lens vence Saint-Étienne e segue entre os primeiros em França

O Lens, do português David Costa, venceu este sábado em casa por 2-0 o Saint-Étienne, para a sexta jornada da Liga francesa, e segue entre os lugares cimeiros da prova.

O vice-campeão da segunda divisão, que ascendeu esta temporada à primeira, chegou à vantagem através de uma grande penalidade convertida por Gaël Kakuta, aos 15 minutos, a punir um lance que ditou ainda a expulsão de Thimothée Kolodziejczak.

O Saint-Étienne ficou reduzido a nove elementos aos 64 minutos, com a expulsão do tunisino Wahbi Khazri, e o Lens tirou partido da vantagem numérica para elevar para 2-0 por Florian Sotoca, aos 81, dois minutos antes de David Costa sair do banco.

O Lens ocupa a segunda posição da tabela, com 13 pontos, os mesmos do líder Rennes, que no domingo defronta o Reims, e com mais um do que o tricampeão Paris Saint-Germain (terceiro, com 12). O Saint-Étienne é sétimo, com 10 pontos.

O Nice, com o português Rony Lopes a titular, venceu por 2-1 o Nantes, que ficou reduzido a 10 elementos aos três minutos, por expulsão de Andrei Giotto, e regressou aos triunfos após duas derrotas e um empate.

O brasileiro Dante colocou o Nice em vantagem aos 27 minutos, Imran Louza empatou para o Nantes aos 45+6, na conversão de uma grande penalidade, mas a equipa orientada por Patrick Vieira desfez a igualdade por Khéphren Thuram-Ulien, aos 62.

O Nice segue na oitava posição, com 10 pontos, enquanto o Nantes é 15.º, com cinco.