Leonardo: «Chegou o momento de parar de falar do Neymar»

Neymar quis sair do PSG e não saiu. Ponto final. Leonardo, diretor desportivo do clube francês, reconhece que o verão foi turbulento, mas que agora é tempo de dizer basta."Creio que chegou o momento de parar de falar do Neymar. Esta equipa precisa de calma e de serenidade. Acho que o Neymar cometeu erros", constatou o dirigente, em declarações à rádio RMC. "Mas o mercado fechou, o Neymar esteve com a seleção brasileira e jogou muito bem. O regresso foi muito positivo, comportou-se muito bem. Fez uma partida muito importante, em condições que não foram propriamente fáceis."Leonado refere-se ao, no fim-de-semana, onde o brasileiro foi duramente assobiado pelos adeptos do PSG. "Ele jogou em silêncio e marcou um golo espetacular. Parece uma história de Hollywood. E comunicou muito bem depois do jogo, de forma honesta, direta e humilde. Está muito concentrado no PSG, é um tipo muito profissional, não é uma pessoa má. O Neymar é acima de tudo um património do futebol, não só do PSG."Resta saber se estas palavras são suficientes para acalmar a fúria dos adeptos...