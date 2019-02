Leonardo Jardim contrata filho da princesa

O Monaco anda a limpar a casa. Depois da renovação no sector desportivo - com o retorno de Leonardo Jardim como treinador -, seguem-se alterações no capítulo administrativo do clube do principado. O vice-presidente Vadim Vasilyev vê em Louis Ducruet, filho da princesa Stéphanie do Mónaco, o seu próximo braço-direito dentro do clube.

"O Louis tem o desejo de liderar o clube um dia e, por isso, decidi ajudá-lo a seguir esse caminho. Com tempo e trabalho pode aperfeiçoar o seu conhecimento do mundo do futebol", afirmou o vice-presidente do Monaco.

Após uma primeira volta paupérrima, que resultou no atual 18º lugar na tabela da liga francesa, os responsáveis monegascos estão a reestruturar o clube e, após algumas entradas e saídas no plantel principal, querem ir mais a fundo na questão. Louis Ducruet, sobrinho do Príncipe Alberto II e formado, em 2015, em Gestão Desportiva, vai assumir a função de assessor de recrutamento e vê, assim, uma oportunidade para seguir de perto o clube do seu coração. O sucessor do trono monegasco e, quiçá, sucessor na presidência do clube, já tinha desempenhado funções no conjunto do principado outrora, porém, como olheiro.

Com o retorno de Leonardo Jardim, o emblema já voltou às vitórias - ganhou ao Toulouse (2-1) na última jornada -; poderá também voltar ao topo do futebol europeu, como almeja, com a aquisição de mais este ‘reforço de peso’?