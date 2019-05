Leonardo Jardim deixa alerta

Uma vitória na liga após sete jogos seguidos sem vencer deixou o Monaco a respirar melhor, mas nem por isso Leonardo Jardim facilita quando analisa a derradeira ronda da prova. O técnico, de 44 anos, comanda hoje o Monaco na visita ao Nice, numa partida que pode decidir se os monegascos ficam na Ligue 1, e o português deixou um alerta aos jogadores.

"O jogo é mais importante para nós do que para eles [Nice] e só temos de vencer para garantir a permanência sem depender dos outros", começou por dizer Jardim, assegurando que "o grupo está muito tranquilo".

E a verdade é que o desafio não se afigura fácil. O Monaco não vence no terreno do Nice na liga desde 2015, sendo que somou derrotas por 4-0 nas últimas duas visitas. Ainda assim, o técnico desvaloriza esse facto, contando com uma boa exibição. "Pouco importa a rivalidade. O Nice vai jogar com o prego a fundo. Conversei com os jogadores sobre as derrotas nas últimas épocas, mas na sexta-feira [hoje] temos de ser sérios", considerou, sendo que o Monaco não está em risco de despromoção direta, mas pode terminar em antepenúltimo, indo ao playoff.

O clube só cairá para o lugar indesejado no caso de perder por quatro ou mais golos, isto conjugado com uma vitória do Amiens sobre o já relegado Guingamp, bem como um triunfo do Caen por quatro ou mais golos sobre o Bordéus, de Paulo Sousa. Já Gelson Martins subscreveu a ideia de que "no futebol tudo é possível". "É um jogo que conta tudo para nós e quero ajudar ao máximo a equipa", concluiu o extremo luso.