Leonardo Jardim é alternativa a André Villas-Boas no Marselha

Os relatos que chegam de França garantem que André Villas-Boas está perto de sair do Marselha nas próximas horas. A rescisão de Andoni Zubizarreta, diretor desportivo dos marselheses, foi a pedra de toque para precipitar a decisão do técnico que venceu a Liga Europa ao serviço do FC Porto.





Um dos nomes apontados para suceder ao ainda treinador do Marselha é outro português: Leonardo Jardim. O atual treinador do Monaco que tem vinculo até junho de 2021 é noticiado com um dos nomes em cima da mesa pelo 'L'Équipe' para assumir funções nos marselheses, já depois de ter sido campeão de França em 2016/17.Além de Jardim, o técnico do Lille, Christophe Galtier, é outro dos homens apontados a render o melhor treinador da época em França.