Leonardo Jardim monta gabinete de crise

Leonardo Jardim reuniu-se com o plantel do Monaco e pediu a que cada um dos elementos desse a opinião sobre a crise de resultados. O encontro durou hora e meia e, segundo várias fontes, foi muito construtivo. A equipa do principado fechou a 5ª ronda da Ligue 1 no 19º e penúltimo lugar, tendo a claque do clube pedido a demissão do luso.

O Lille continuou a lamber as feridas da derrota com o Ajax na Champions. "Estamos frustrados! Estávamos nervosos por se tratar da Champions", anotou José Fonte. Onana, guardião do Ajax, falou do desaguisado entre Renato e Tagliafico. "Quando o vi derrubar o Nico apeteceu-me matá-lo [a Renato]", disse.

A Liga Francesa anunciou que irá suspender a Taça da Liga na próxima época, justificando a decisão com o pouco interesse que a competição suscita.