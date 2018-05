Depois de Vadim Vasilyev, dono do Monaco, ter afirmado que pretendia fazer de Leonardo Jardim "o novo Alex Ferguson" dos monegascos, o técnico português admitiu ter ficado "sensibilizado" com os elogios e até acrescentou que crê ser possível ficar muito tempo no clube."Muitas vezes digo que não me sinto superior a ninguém, mas também não me sinto inferior a ninguém. Eu penso que sou um treinador de topo europeu. Há poucos treinadores que tenham estado no topo nos últimos quatro anos", disse o técnico numa entrevista à SFR Sport.O técnico madeirense de 43 anos está no Principado há quatro temporadas e o atual contrato termina em 2020.