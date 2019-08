Leonardo Jardim quer estreia positiva

O Monaco de Leonardo Jardim tem a honra de dar o pontapé de saída nesta edição da Ligue 1, enfrentando esta noite o Lyon de Anthony Lopes no principado. O treinador português está apostado em arrancar com o pé direito uma temporada que deseja muito menos atribulada do que a anterior.





"Trabalhamos para ganhar. Fizemos uma boa pré-temporada. Realizámos bons jogos diante de boas equipas europeias. O meu discurso é sempre o mesmo. O trabalho! Isso é o mais importante. Há muitos exemplos de equipas que fizeram uma época fraca e na seguinte surpreenderam pela positiva. É um novo campeonato, um novo desafio", refere Leonardo Jardim, elogiando a qualidade do adversário: "O Lyon acabou o último campeonato no 3º lugar. Tem uma equipa boa e ambiciona finalizar nos lugares de topo. Não vai ser fácil vencê-lo."Leonardo Jardim conta com Rony Lopes, Gelson Martins e Gil Dias, mas não vai poder utilizar os castigados Falcão, Golovine e Keita Baldé. Nada que lhe tire o sono. "Trabalho para conseguir os melhores resultados. O clube está acima de tudo o resto. Tem de ser forte coletivamente e não apenas uma soma de individualidades", anota o técnico português. Sylvinho, homólogo do Lyon, deve conceder a baliza a Anthony Lopes, mas não vai poder lançar Fernando Marçal, antigo jogador do Nacional e do Benfica, que se encontra adoentado.