Leonardo Jardim recorda título no Monaco

Assinalaram-se ontem três anos desde a conquista do título francês por parte do Monaco e Leonardo Jardim não esqueceu a efeméride. O técnico, de 45 anos, orientou essa equipa e deixou uma recordação nas redes sociais com a fotografia da conquista do campeonato, em 2016/17. "Já faz três anos... Parabéns a todos os guerreiros!", escreveu. Já Benjamin Mendy, lateral que fazia parte dessa equipa, reagiu assim: "O tático!"