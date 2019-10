Leonardo Jardim satisfeito com reação do Monaco: «Tínhamos de mostrar algo diferente»

Leonardo Jardim pôde respirar de alívio, na sequência do triunfo frente ao Rennes, por 3-2 , que permitiu ao Monaco subir ao 14º posto da liga francesa e ganhar algum fôlego na luta pela fuga à zona de despromoção."Foi uma vitória importante porque tínhamos de mostrar algo diferente depois do Montpellier [derrota forasteira por 3-1]. Trouxe-nos confiança mas especialmente pontos que nos permitem subir na tabela", considerou o técnico português, que elogiou os seus pupilos."Tivemos a atitude correta, o que nos permitiu levantar a cabeça depois da derrota com o Montpellier. Foi positivo e uma vitória muito merecida em função do que a equipa está a jogar agora. O nosso plantel mostrou que é amplo de recursos. Com Golovin, Gelson Martins e Ballo-Touré, a equipa deu uma boa resposta", frisou Jardim, confiante no futuro próximo."À exceção da última temporada, o Monaco foi uma das equipas de topo da Ligue 1 nos últimos 5 anos. Essa é a nossa filosofia e vamos continuar a progredir como equipa", prometeu o treinador.