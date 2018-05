Continuar a ler

Jardim não repetiu a ‘graça’ de 2016/17, mas nem por isso esta época foi considerada negativa, até porque a meta não passa por rivalizar com o milionário PSG, atual campeão.



"No arranque de 2016/17, eles subestimaram-nos. Construímos um Fórmula 1 e arrancámos. Esta temporada, eles não correram os mesmos riscos", frisou, salientando que o objetivo será sempre atingir um lugar na Liga dos Campeões.

Leonardo Jardim, em entrevista ao ‘L’Équipe’, explicou as razões que o levaram a manter-se no Monaco pela quinta época seguida, depois do histórico título de 2016/2017 e do segundo lugar da temporada que agora termina. "Tive algumas propostas, mas moro no lugar mais bonito do Mundo, treino um clube que habitualmente está no pódio, jogo a Champions e já tenho um bom salário", argumentou.O técnico de 43 anos está feliz e compara a confiança recebida por parte dos dirigentes... a um casamento. "No início, falam todos bem do treinador, mas aqui continua a acontecer isso, quatro anos depois. É como se fosses casado durante 20 anos e continuasses a abraçar a tua mulher todos os dias", brincou.