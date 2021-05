Leonardo Jardim só ruma a projeto que lute por títulos

Sem clube desde que deixou o Monaco em dezembro de 2019, Leonardo Jardim admite que sente saudades de treinar, mas deixa claro que só aceita orientar um clube que lute por títulos. Em entrevista ao ‘L’Équipe’, o técnico, de 46 anos, conta como tem corrido o período sabático e garante que deseja voltar ao ativo já na próxima época.

“Sinto falta do futebol. Não me imagino a estar sem treinar na próxima época. Beneficiei deste período de tempo com a família e agora estou pronto para voltar. Quando fui despedido do Monaco, disse: ‘Só aceito ir para um grande projeto’. Só que essa oferta ainda não chegou”, frisa, perspetivando o futuro. “Continuo a pensar que vou encontrar um projeto à minha altura na Europa. Um clube que queira ganhar. Sempre acertei nas escolhas que fiz...”

Lille distinto do Monaco

Jardim analisa a luta pelo título francês: “Este ano, o Paris SG não está tão forte e o Lille aproveitou. Lille igual ao Monaco de 2017 ou Montpellier de 2012 [ambos campeões]? O Monaco fez 95 pontos na luta contra o PSG...” * f.b.