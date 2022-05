'L'Équipe' avança que a Ligue 1 vai apertar o cerco às contas do clubes

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quarta-feira que a Ligue 1 vai adotar medidas para controlar as finanças dos clubes a partir da próxima época. O organismo financeiro encarregado de supervisionar as contas do clubes pretende agir em consonância com os novos parâmetros estabelecidos pela UEFA no que diz respeito ao fair-play financeiro.Assim, nenhuma equipa poderá ter uma massa salarial superior a 70 por cento das suas receitas e neste particular anteveem-se problemas para o PSG, que esta época gasta em salários 91 por cento dos seus proveitos.Outra das medidas impõe que nenhum clube possa ter uma dívida superior ao seu capital social, o que no caso do PSG não constitui um problema, pois o capital social dos parisienses pode ser aumentado com as capitalizações provenientes do Qatar.Os clubes que não cumprirem estes requisitos estarão sujeitos a sanções. A ideia é obter mais transparências nas contas dos clubes da Ligue 1.