'L'Équipe' fala em "naufrágio de Renato Sanches" em Amesterdão

A jornada de estreia do Lille nesta edição da Liga dos Campeões não foi propriamente memorável. Muitos dos seus adeptos foram detidos em Amesterdão e, pior do que isso, a equipa de José Fonte e Renato Sanches sofreu um pesado desaire em campo, diante do Ajax.





O 'L'Équipe' fala no "naufrágio de Renato Sanches", escrevendo que o "médio português sofreu, à semelhança do resto da equipa, face ao coletivo do Ajax".Na próxima jornada do Grupo H o Lille recebe o Chelsea.