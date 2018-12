'L'Équipe' revela festa de jogadores do Rennes em hotel com álcool e mulheres

Longe de viver um dos seus melhores momentos, o Rennes acaba de passar pela substituição do treinador. Sabri Lamouchi foi despedido, o técnico da equipa B assumiu o comando da formação principal, pelo menos até a direção encontrar outro treinador. Mas esta não é, segundo o jornal francês 'L'Équipe', a única dor de cabeça do presidente Olivier Létang...A equipa terá vivido horas muito agitadas na última quinta-feira, na República Checa, aquando da visita ao Jablonec (o Rennes venceu por 1-0), para a Liga Europa. Escreve o 'L'Équipe' que houve uma festa nos quartos do hotel à margem do jogo, com álcool e mulheres. Não se sabe ao certo quantos jogadores teriam estado na comemoração noturna, mas o jornal avança que terão sido "entre quatro e seis" e que um deles era um dos líderes do balneário. O clube estará a planear punir os prevaricadores com sanções financeiras.Ao jornal '20 Minutos' Olivier Létang garante que tudo não passa de uma cabala. "Não se passou absolutamente nada no hotel antes do jogo", garantiu o líder do clube francês.