'L'Équipe' revela que Mourinho está a 'mexer os cordelinhos' para assumir o comando do PSG

O jornal francês 'L'Équipe' revela este sábado que José Mourinho está a desenvolver contactos no sentido de assumir o comando técnico do PSG. O treinador terá falado com Antero Henrique, o diretor desportivo dos parisienses, e com Rui Faria, seu antigo adjunto que é agora diretor desportivo do Al-Duhail, no Qatar.O PSG sagrou-se campeão mas falhou o seu principal objetivo, a Liga dos Campeões, além de ter perdido a final da Taça de França, para o Rennes. Por isso o futuro de Thomas Tuchel à frente da equipa não é muito promissor. O treinador alemão quer continuar mas os planos do presidente, o qatari Nasser Al-Khelaifi, parecem ser outros.O jornal diz que Mourinho não fez qualquer aproximação formal ao clube, mas que está a fazer 'lobby' no sentido de ocupar o lugar de Tuchel na próxima época.Mas o PSG não é a única opção de Mourinho, que está desempregado desde dezembro do ano passado, quando foi despedido do Manchester United. A Roma também estará interessada no técnico e já terá havido, inclusivamente, uma primeira conversa entre as partes nesse sentido.