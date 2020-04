Liga francesa define cortes salariais

Os dirigentes e jogadores da Ligue 1 e Ligue 2 terão chegado a acordo em relação aos cortes salariais. Segundo a imprensa francesa, a proposta contempla que jogadores que recebam mais de 100 mil euros por mês tenham um corte de 50% nos salários. As publicações do país recordam que falta o ‘sim’ dos futebolistas, mas o Sindicato dos Jogadores está otimista quanto ao acordo. "A ideia é que os jogadores adiem os salários de abril para permitir que os clubes se reorganizem nas finanças. É um esforço provisório numa situação dramática", disse o líder do Sindicato, Phillippe Piat.