Liga francesa passa a chamar-se 'Ligue 1 Uber Eats'

A Uber Eats, sistema de entrega de refeições ao domicílio que pertence à transportadora, assinou um acordo válido por dois anos, num valor de 15 milhões de euros, com a liga francesa para patrocinar e dar nome ao principal escalão francês de futebol.O sistema de entrega de refeições ao domicílio, que pertence à transportada 'Uber', dará assim nome ao campeonato francês a partir do próximo ano, substituindo a atual 'Conforama'. O anúncio foi feito através da página de Twitter da Liga Profissional de Futebol Francês."Este acordo reflete uma nova dimensão levada a cabo pela Ligue 1. Estamos muito orgulhosos por poder contar com o apoio da Uber Eats, uma marca de renome mundial, para ajudar-nos a desenvolver o campeonato francês", declarou Didier Quillot, diretor executivo da Liga Profissional de Futebol, citado pelo comunicado disponível na página do organismo."Presente em 110 cidades em França, estamos muito contentes por estarmos agora associados à LFP, um corpo emblemático a nível nacional", confessou Stéphane Ficaja, diretor-geral da Uber Eats do Ocidente e Sudoeste europeu.