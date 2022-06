Liga francesa quer erradicar o hooliganismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vincent Labrune, presidente da Liga de Futebol Profissional (LFP), quer erradicar o hooliganismo que vem alastrando indiscriminadamente nos estádios franceses. "Tem existido um retrocesso no que concerne à violência e segurança. Esta última época foi desastrosa nesse aspeto. Temos que mudar radicalmente a nossa forma de atuar", assinala o dirigente, sublinhando que conta com a preciosa ajuda da Federação para conseguir solucionar o problema.

O contributo do Governo e dos clubes é igualmente indispensável. "O Estado, a comunidade e os clubes têm que conseguir tirar os criminosos dos estádios. Há que ter coragem para os colocar onde devem estar... e isso nunca será dentro de um estádio", explica Vincent Labrune, que jamais esquecerá os desacatos que marcaram o final do desafio entre o Saint-Étienne e o Auxerre, a 29 de maio: "Fiquei assustado com aquilo que vi naquela partida. Aliás, fiquei apavorado! Foi um milagre não ter morrido ninguém!"

O que sucedeu nesse jogo? O Saint-Étienne perdeu com o Auxerre no desempate por penáltis [4-5 após o 1-1 no tempo regulamentar] e acabou despromovido à 2.ª divisão. Furiosos, centenas de adeptos dos verts invadiram o campo e agrediram tudo o que mexia, desde polícias a jogadores. Trinta e três pessoas ficaram feridas tendo a polícia recorrido a gás-pimenta para dispersar a multidão.