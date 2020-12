Liga francesa recupera direitos da TV

A liga francesa recuperou os direitos de transmissão televisiva dos jogos da primeira e segunda divisões, depois de um tribunal de Paris ter validado o acordo de rescisão de contrato com a Mediapro. A empresa de telecomunicações catalã tinha comprado os direitos televisivos da Ligue 1 e da Ligue 2 por 800 milhões de euros, mas desde outubro que não conseguiu cumprir os prazos de pagamento. A Mediapro tentou renegociar o contrato, mas a liga recusou e as partes avançaram para a desistência do negócio.





Agora, o Tribunal Comercial de Nanterre validou o acordo, que passará pelo pagamento de 100 milhões de euros em duas tranches de 64 e 36 milhões de euros a ser distribuídos pelos clubes dos dois escalões. A Mediapro vai continuar a transmitir os jogos da Ligue 1 e da Ligue 2 através da Telefoto até que os direitos sejam transferidos para outra empresa. O Canal + apresenta-se como favorito à compra dos direitos de transmissão.