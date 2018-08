Continuar a ler

Eis o post da Ligue 1



"A LFP gostaria de pedir desculpas pelos problemas de cobertura apresentados durante o Trophée des Champions, transmitido na página da Eleven Sports no Facebook. Por favor, note que os problemas de direitos de autor serão corrigidos para o primeiro jogo da temporada da Ligue 1 na próxima semana. Agradecemos a todos os fãs pelo apoio contínuo e estamos ansiosos para uma grande temporada da Ligue 1 na Eleven Sports." "A LFP gostaria de pedir desculpas pelos problemas de cobertura apresentados durante o Trophée des Champions, transmitido na página da Eleven Sports no Facebook. Por favor, note que os problemas de direitos de autor serão corrigidos para o primeiro jogo da temporada da Ligue 1 na próxima semana. Agradecemos a todos os fãs pelo apoio contínuo e estamos ansiosos para uma grande temporada da Ligue 1 na Eleven Sports."

A Ligue 1 assumiu este sábado responsabilidades nos problemas ocorridos aquando da transmissão do Troféu dos Campeões por parte da Eleven Sports , garantindo num post publicado no Facebook que as questões de direitos de autor irão ser resolvidas a tempo do arranque do campeonato gaulês, marcado para o próximo fim de semana.Lembre-se que a transmissão do Troféu dos Campeões, disputado entre Paris SG e Monaco, feita através do Facebook, durou apenas 25 minutos, tendo a Eleven Sports garantido que os problemas ocorridos eram alheios à emissora

Autor: Fábio Lima