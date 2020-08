Lille contrata avançado português de 17 anos

Lille anunciou esta terça-feira a contratação do jovem internacional português José Bica. Avançado formado no FC Porto e Chaves, oriundo de Mirandela, assinou o seu primeiro contrato profissional válido para as próximas 5 épocas.





Depois de uma fantástica época ao serviço da equipa Sub-17 do Chaves com 20 jogos e 19 golos e com a chamada à seleção nacional onde realizou a sua primeira internacionalização, José Bica dá assim um grande passo na sua carreira com um excelente trabalho de intermediação por parte da empresa Wsoccer que representa o jogador.