Lille de Fonseca a aquecer

O Lille, de Paulo Fonseca, continua a crescer. Ontem voltou a vencer um duelo particular, desta feita frente aos holandeses do Cambuur (2-0), que se apresentaram na baliza com João Virgínia (ex-Sporting). Do lado do Lille, Tiago Djaló, José Fonte e André Gomes foram titulares e viram os colegas Alan e Zhegrova garantirem a vitória. Foi o terceiro triunfo em quatro particulares para a turma de Paulo Fonseca, que aquando da paragem da liga levava 4 triunfos em 6 jogos. Bons sinais depois de um arranque difícil.

Lazio goleia com Max na baliza

Nos restantes jogos, a Lazio, com Luís Maximiano (ex-Sporting) na baliza, goleou o Hatayspor por 5-2. Nos turcos, Rúben Ribeiro (ex-Sporting) e Zé Luis (ex-FC Porto) jogaram de início, com o último a fazer o gosto ao pé. Já o Estugarda, com Tiago Tomás (emprestado pelo Sporting) no onze, perdeu com o Lucerna por 0-3.